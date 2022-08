GO!2025 v načrtu razvojnih programov za obdobje 2022-2025

Slovenska vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrstila projekt Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture (EPK) GO! 2025. Polovico od 20 milijonov evrov vrednega projekta bo zagotovilo ministrstvo za kulturo, Mestna občina Nova Gorica bo prispevala pet milijonov evrov. Iz proračuna drugih regij je zagotovljen milijon in pol evrov, enak znesek namenja Evropska unija, dva milijona sredstev pa predstavljajo zasebni viri in tržni prihodki, so danes sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Evropska komisija je Novo Gorico za EPK 2025 razglasila decembra 2020. Projekt EPK opozarja na bogastvo in raznolikost evropskih kultur ter njihove skupne značilnosti ter želi spodbuditi boljše medsebojno razumevanje med evropskimi državljani in prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest.

EPK je tudi priložnost za regeneracijo mesta, dvig njegove prepoznavnosti, širitev njegove podobe v očeh prebivalcev, spodbujanje turizma in za prevetritev kulturne ponudbe v mestu.

Za potrebe projekta je bil ustanovljen javni zavod GO! 2025 - EPK, Mestna občina Nova Gorica pa zanj trenutno išče direktorja. Razpis je odprt do 12. avgusta.