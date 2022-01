Golob predsednik, Arčon generalni tajnik

Okoli 170 delegatov stranke Z.Dej je na včerajšnjem kongresu potrdilo preimenovanje v stranko Gibanje Svoboda in za njenega predsednika izvolilo gospodarstvenika Roberta Goloba. Potrdili so tudi programska izhodišča, med katerimi Golob izpostavlja podnebno agendo, zdravstvo in zdravstveno krizo ter izzive medgeneracijskega dialoga. Podpredsednica stranke bo pravnica Urška Klakočar Zupančič, generalni tajnik nekdanji novogoriški župan Matej Arčon, kandidatka za predsednico sveta stranke je zdravnica Mirta Koželj.

Kot je v izjavi ob robu kongresa dejal Golob, so v imenu stranke namenoma uporabili izraz gibanje, »ker želimo pokazati, da nismo navadna stranka, da smo drugačni«. Kot je še povedal, so z včerajšnjim dnem »vzpostavili platformo« in k sodelovanju vabijo vse, ki bi se jim želeli pridružiti. Kot je dejal, se jim dnevno pridružujejo novi člani, in verjame, da bo stranka še rasla. Marca naj bi imeli volilno konvencijo, ko bo znana tudi lista kandidatov za poslance, ki jo bodo potrjevali z zbiranjem podpisov volivcev.

Pripraviti predlog ekipe, ki bo »na prvi bojni liniji do 24. aprila«, je prva naloga Arčona, ki, kot je dejal, verjame, da jim bo »na krilih Goloba« uspelo na volitvah doseči odličen rezultat. Klakočar Zupančičeva pa je Golobove besede o programskih izhodiščih dopolnila še z napovedjo, da se bodo zavzemali tudi za spoštovanje, svobodo, demokracijo, ponovno vzpostavitev vladavine prava in tudi »za vključujočo družbo z jasno začrtanimi mejami, kaj je dovoljeno in kaj ne«.

Golob je napovedal, da se bodo v stranki udeležili sestanka s strankami KUL. V njih vidijo »naravnega zaveznika« je dejal, o tem, ali bi se pridružil koaliciji, pa je še prezgodaj govoriti, je navedel. »Če hočemo priti do svobode, kar je naš glavni cilj, moramo sodelovati z vsemi tistimi, ki spoštujejo iste vrednote – spoštovanje, sodelovanje, solidarnost,« je dejal.

Golob je bil deležen tudi vprašanj o besedah premierja Janeza Janše, ki je dejal, da gre pri Golobu za popravni izpit Zorana Jankovića. A se je komentarja vzdržal, ker je prepričan, da imajo ljudje dovolj prepiranja med politiki. »Ne vstopamo v politiko, da bi se kregali z ostalimi, kaj si mislijo o nas. Verjamemo, da je treba dati Slovencem boljšo prihodnost,« je dejal.