Gonilna sila življenja in največja skrivnost

Ljubezen, ki giblje sonce z milijon zvezdami ... ter navdihuje pesnike, pisatelj in umetnike že od antike dalje. Ljubezen kot gonilna sila človeštva, ki jo je človek skozi stoletja skušal analizirati in razumeti, ostaja pa največja skrivnost. Ljubezen v vseh svojih razsežnostih, ki jo je človek skušal preliti v najrazličnejše zvrsti besedne in likovne umetnosti, je bila tema goriškega preddogodka letošnjega Slofesta v organizaciji ZSKD, ki je svoj prostor našel v sugestivni lokaciji dvorišča Palače De Grazia v Oberdanovi ulici v Gorici. Na četrkovem srečanju z naslovom Ljubezen, ki giblje sonce z milijon zvezdami ... so spregovorili klasična filologinja Nadja Marinčič, umetnostni zgodovinar Ivan Žerjal in teolog Andrea Bellavite. Pogovor je vodila novinarka Beti Tomsič, za lirični vložek pa sta poskrbela Robert Cotič in Solange Degenhardt; glasbeno kuliso sta oblikovala Martina Feri in Manuel Figheli. Uvodoma je poslušalce pozdravila predsednica ZSKD Živka Persi.

Vključujoča ljubezen v vseh svojih razsežnostih in manifestacijah je tema letošnjega Slofesta, ki bo stopil v živo v Trstu med 17. in 19. septembrom. Da je ljubezen prisotna prav v vseh aspektih človekovega življenja in jo človek izraža na najrazličnejše načine že od antike, smo lahko spoznali na četrtkovem večeru. »Ciril Zlobec je v nekem intervjuju povedal, da "ni stvari bolj univerzalne kot ljubezen", s to izjavo pa bi se gotovo strinjali antični pesniki, ki so opisovali različne vrste ljubezni: Andromahina ljubezen do Hektorja, Penelopa, ki kar 20 let čaka na Odiseja, nevarna ljubezen čarovnice Kirke, pa tudi figura Nauzike, kjer je ljubezen občutiti samo iz njenega pogleda,« je uvodoma povedala Nadja Marinčič.