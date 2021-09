Pred vaško cerkvijo v Ločniku in pred cerkvijo Marcelliana sta včeraj zvečer izbruhnila požara. V Tržiču je zagorelo šest cipres, v Ločniku pa edino tamkajšnje drevo. Na obe prizorišči so nemudoma prihiteli gasilci, ki so omejili škodo in pogasili plamene; pomagali so jim tudi prostovoljci civilne zaščite. Oba dogodka preiskujejo karabinjerji.