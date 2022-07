Gori na Brestovcu (video)

Na Krasu se je vnel nov požar, ki je popolnoma ločen od sedanjih žarišč. Okrog 13.30 je zagorelo ob državni cesti št. 55 med Devetaki in Čukiščem. Požar se širi navzgor po pobočjih Brestovca; na Vrhu je že zelo dobro viden velik oblak dima, ki se s pogorišča dviga v nebo.

Gašenje požara je že steklo, vendar ga ovira zelo zahteven teren. Na kraju so pripadniki civilni zaščite, ki so prihiteli iz Jamelj, gasilci in gozdna policija.

Na pomoč bodo priskočili tudi slovenski gasilci in vojaški helikopter, da bi se ogenj ne razširil v Slovenijo.