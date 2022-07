Gori na goriškem in tržaškem Krasu

Ob železnici med Devinom in Sabliči gori na več lokacijah. Posredovali so gasilci, ki še vedno krotijo ognjene zublje. S požarišča se dviga visok steber dima. Požari zaposlujejo v tem trenutku skoraj vse gasilce z Goriške in tudi več s Tržaške. Zaradi požara je prekinjen železniški promet. Največje je pogorišče pri Moščenicah, policija je zaprla cestni odsek med Moščenicami in Cesto za Dol. Zaprta je deželna cesta št. 55 (zapora je pri Jamljah) in tudi avtocestni odsek med Redipuljo in Moščenicami v obe smeri. Z ognjenimi zublji se borijo tudi prostovoljci civilne zaščite iz Tržiča in Gorice. Pri gašenju jim pomaga tudi helikopter. Pri Sabličih, kjer je pred nekaj dnevi že gorelo, se je prav tako spet vnel požar, ogenj sega tudi na območje občine Devin-Nabrežina.

Ob 12. uri je zagorelo tudi pod daljnovodom Miren-Opatje selo, povsem blizu lokacije, kjer so se z ognjem gasilci borili že v petek. Ogenj se širi proti Italiji. V gasilskem štabu so zato zaprosili za helikoptersko pomoč.