»Gorica bi lahko kmalu ostala brez kavarn«

Čeprav se je v prejšnjih letih zdelo, da je v Gorici odpiranje barov edini donosni posel, je danes tudi ta sektor v težavah. Po zaupnih informacijah kar nekaj kavarn ne ve, kaj bi same s sabo in iščejo druge lastnike, kot je na primer kavarna City cafe ob mestni hiši, katere prostore dajejo upravitelji v najem. Z lastniki goriških barov smo se pred nekaj dnevi pogovarjali o razmerah v mestu. Zanimal nas je predvsem vzrok za trenutno stanje in katere so največje težave pri upravljanju barov.

»Primanjkuje ljudi in denarja. Če bomo tako nadaljevali, bi lahko Gorica kmalu ostala brez kavarn,« pojasnjuje lastnik lokala Bar Nino na Drevoredu XXIV. maja in pristavlja, da stranke bežijo v Slovenijo, kjer so po njegovem mnenju cene veliko nižje. »Davki so previsoki in ponudba nazaduje, nihče od pristojnih nam ne pomaga, čeprav slišimo veliko obljub. V Gorici so tako razmere vedno slabše,« potrto ocenjuje lastnik kavarne.