Gorica in Nova Gorica danes »virtualno« pred komisijo

Nova Gorica in Gorica svoje atribute kandidature za Evropsko prestolnico kulture danes predstavljata mednarodni komisiji. Če bi bilo običajno leto, bi komisija prišla na obisk v živo. Ker pa je zadnjih deset mesecev izteka kandidature zaznamovan s pandemijo novega koronavirusa, je morala ekipa GO!2025, poleg dela, ki ga ima sicer, pokazati še zvrhano mero iznajdljivosti. Ukrepi za preprečevanje širjenja virusa se namreč nenehno spreminjajo in tako se je malodane do zadnjega spreminjal tudi načrt, kako na daljavo izpeljati petinpolurno predstavitev čezmejnega območja, ki bi leta 2025 želelo v imenu Slovenije gostiti laskavi naziv.

Virtualni obisk komisije se začenja danes ob 9. uri. Predstavitev bo sestavljena iz javljanj v živo in v naprej posnetih pogovorov. »Štab« ima ekipa urejen v Bevkovi knjižnici v Novi Gorici, ki ji je omogočila uporabo svojih prostorov. Ti so se danes spremenili v studio, od koder bo dogajanje povezoval uveljavljeni novogoriški prevajalec Peter Szabo, medtem ko bodo vlogo gostiteljev na terenu prevzeli koordinatorka kandidature Vesna Humar, vodja kandidature Neda Rusjan Bric in goriški koordinator Lorenzo de Sabbata.

»Vse bo potekalo v angleškem jeziku, s tem da ima komisija ves čas možnost postavljanja vprašanj,« je za Primorski dnevnik povedala Vesna Humar, potem ko smo jo zmotili med zadnjo vajo pred današnjim javljanjem v živo. Današnji dan bo za celotno ekipo velik izziv, ki zahteva odlično tehnično podporo. To bo zagotovila kar zvezdniška tehnična ekipa uveljavljenih domačih imen v svetu filma, ki zaradi trenutne situacije nima dela, kar pa je po drugi strani sreča za izvedbo predstavitve.