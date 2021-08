Gorica ponovno filmski set

Gorica se bo v prihodnjih dneh spet spremenila v filmski set. Filmarji bodo na delu v raznih predelih mesta, saj bodo snemali novo nadaljevanko, ki jo bodo v prihodnje predvajali po prvem kanalu državne radiotelevizije Rai.

»Tudi tokrat bo za režijo skrbel Goričan Matteo Oleotto,« napoveduje Fabrizio Oreti, ki je v goriški občinski upravi odgovoren za kulturo. »Nadaljuje se zelo uspešno sodelovanje z deželno filmsko ustanovo FVG Film Commission, po zaslugi katerega se je naše mesto v zadnjih časih kar nekajkrat pojavilo na televizijskih ekranih. Nedvomno gre za pomembno promocijo za Gorico, ki se je doslej vsakič zelo dobro odrezala,« je prepričan Oreti in napoveduje, da bodo v Gorico v prihodnjih dneh ponovno prišli filmarji s svojimi tovornjaki in opremo. »Konec avgusta in v začetku septembra se bodo lotili snemanja nove nadaljevanke, ki jo bodo v prihodnje, datum še ni znan, predvajali po televizijskem kanalu Rai1,« razlaga Oreti in pristavlja, da mora ime nadaljevanke še nekaj časa ostati skrivnost. Mimo tega občinski odbornik opozarja, da bodo ravno v prihodnjih mesecih na kanalu Rai2 predvajali drugo sezono nadaljevanke Volevo fare la rockstar (Hotela sem postati rock zvezda), ki so jo ravno tako posneli na Goriškem. Snemanje se je začelo oktobra lanskega leta in se zaključilo po treh mesecih dela. Nadaljevanko, katere glavna protagonista sta igralca Giuseppe Battiston in Valentina Bellè, so snemali še v Krminu in drugih okoliških krajih; nekaj kadrov so posneli tudi v Štandrežu. Napovednik druge sezone že nekaj tednov predvajajo na kanalih Rai, po navajanju nekaterih spletnih medijev bo prva epizoda na sporedu v sredo, 13. oktobra.