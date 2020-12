Goricama čestitata tudi predsednika

Novice, da je Nova Gorica z Gorico dobitnica naslova Evropska prestolnica kulture za leto 2025, se veselita tudi predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella. »Iskreno naju je navdušila vest, da bosta Nova Gorica in Gorica s projektom "Go! Borderless" postali EPK. To je čudovita ilustracija skupne prihodnosti v Evropski uniji. V sodelovanju in sožitju različnih jezikov in kultur nastaja tudi skupna, brezmejna evropska identiteta. Obema Goricama čestitava in spodbujava, da tudi preko tega projekta poglobita proces sodelovanja v duhu Dve Gorici – eno mesto",« sta napisala predsednika. Prejšnje dni je »Novi Gorici, njenim javnim organom, kulturnim ustanovam in prebivalcem za zmago na nacionalnem natečaju za EPK v letu 2025« čestitala tudi slovenska vlada.