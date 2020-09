Gorici bo povezala tudi železnica

Železniška povezava med Novo Gorico in Gorico je strateškega pomena tako za obe mesti kot tudi za turistični razvoj celotnega območja, so prepričani sogovorniki današnjega delovnega posveta o vzpostavitvi manjkajočega železniškega potniškega prometa med mestoma. Do povezave želijo ob pomoči evropskega projekta Crossmoby.

»Ta povezava je ključnega strateškega pomena, saj bohinjsko progo umešča v mednarodno železniško omrežje med Jesenicami in Novo Gorico z vsemi kraki na Kras in na Ajdovsko. Ta povezava je ključna, da lahko potniki prehajajo na italijansko železniško omrežje, in tako naredimo nekakšen trikotnik med Slovenijo, Italijo in posredno tudi avstrijskimi železnicami v Beljaku,« je v izjavi ob robu posveta povedal Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra.

Dolga leta se že govori o tej železniški povezavi, do leta 1999 je bilo mogoče potovati v potniškem vagonu, ki je bil pripet k tovornemu vlaku. »To kaže, da je pripravljenost na obeh straneh, in da se v naslednjem letu infrastrukturno zadeve uredijo. Potem ostanejo samo še mednarodni protokoli, dovoljenja in pravila, da se ta povezava tudi dejansko izvede,« je še dejal Kristan.

Že prihodnje leto naj bi uredili vse infrastrukturne prepreke, ki trenutno onemogočajo vzpostavitev železniške povezave med mestoma. Projekt finančno še ni ovrednoten, obe državi pa se zavedata, kaj morata narediti vsaka nasvoji strani.