Gorico bo preplavilo morje okusov

Danes bo goriško mestno središče preplavilo morje okusov, vonjev in barv. S slovesnostjo na Trgu Sv. Antona se bo ob 18. uri uradno začela štiridnevna poulična prireditev Okusi ob meji, na kateri goriška občina pričakuje okrog 800.000 obiskovalcev. Prerez traku bo potekal ob navzočnosti pevke Tish, ki bo ob 21.30 na istem trgu tudi zapela, in predsednika Dežele FJK Massimiliana Fedrige. Letošnja prireditev bo rekordna, saj bo hrano in pijačo iz 54 različnih držav ponujalo kar 413 stojnic 413.

V Crispijevi ulici bo ob 19.30 slovesno odprtje Slovenske vasi oziroma skupne stojnice slovenskih društev v Italiji, ki bo sladokuscem ponujala široko ponudbo hrane in pijače ob zvokih raznih ansamblov.