Goriška civilna zaščita bo v ulici San Michele 151 od danes do nedelje med 15. in 19. uro za prostovoljce in gasilce, ki se borijo z ognjenimi zublji, zbirala sledečo pomoč: vodo, nepokvarljive energijske ploščice, čaj in dodatke za pijačo z mineralnimi solmi. Za vsakršno pomoč se iskreno zahvaljujejo.