Goriška ima novo službo za filmske dejavnosti

Gorica je trenutno »prestolnica čezmejnih koprodukcij« v Italiji, je včeraj izjavil Federico Poilucci, predsednik ustanove FVG Film Commission. Celotna dežela, v zadnjih desetih letih pa predvsem Goriška, sta za razne filmske produkcije vse bolj zanimivi, je še poudaril in tako posebej pozdravil formalni korak za ustanovitev čezmejnega projekta za razvoj filmske dejavnosti GO Film Office.Trgovinska zbornica bo iz Goriškega sklada namenila 100.000 evrov za razpis, s katerim bodo privabljali filmske produkcije na Goriško. Na sedežu Trgovinske zbornice za Julijsko krajino v Gorici so včeraj podpisali programski dogovor, na podlagi katerega je projekt formalno zaživel. Predstavniki osmih partnerskih ustanov, ki na razne načine sodelujejo pri projektu, so včeraj izrazili svoja pričakovanja in upanje v zvezi z nadaljnjim razvojem širšega goriškega prostora kot filmarjem prijazne destinacije.

Pozdravom je sledil formalni podpis programskega dogovora, pri katerem so soudeležene vse omenjene ustanove. Glavni partner je filmska komisija Film Commission za Furlanijo - Julijsko krajino, predlagatelj ter koordinator projekta pa sta goriško združenje Hiša filma in družba Transmedia. Svoj prispevek bo zagotovila Trgovinska zbornica, projekt podpirajo še goriška in novogoriška občina, čedajski zavod Banca di Cividale in Fundacija Goriške hranilnice.