Goriška občina bo obnavljala pot na Kostanjevico

Pot, ki pelje do Kostanjevice, je nekoč bila priljubljena med romarji, ki so postajali pri votivnih kapelicah, posvečenih Mariji. Njihov cilj je bil samostan, kasneje pa so pot uporabljali tudi podporniki družine Borbonov, ki so se prihajali poklonit njihovemu spominu. V zadnjih desetletjih je območje bilo precej zapuščeno in degradirano, zaradi česar se je goriška občina odločila, da bo vanj vložila 435.000 evrov.Pred dnevi je goriški občinski odbor na predlog odbornice za javna dela Arianne Bellan sprejel študijo izvedljivosti za obnovo poti, ki iz Ulice Cappella pelje na Kostanjevico. Uredili bodo makadamsko cesto in pot, ki se vije po gozdu, zamenjali razsvetljavo, zavarovali pločnike in popravili sistem za odvodnjavanje meteornih voda. Preverili bodo, ali je potrebno posodobiti tudi plinsko napeljavo, vodne cevi in cevi za optična vlakna pod cestno površino.

»Radi bi, da bi Goričani in turisti spet odkrivali pomembno obdobje goriške zgodovine, ko so se v mesto zatekli zadnji francoski kralji. V Vili Coronini je umrl kralj Karel X, ki si je zaželel, da bi ga pokopali na Kostanjevici: iz svoje sobe je imel razgled na samostan. Ob Vili Coronini spadata v goriško “dediščino” Borbonov tudi palači Lantieri in Strassoldo. Z obnovo območja Ulice Cappella želimo ovrednotiti zgodovinsko prisotnost Borbonov v zgodovinsko-turistični luči,« poudarja župan Rodolfo Ziberna. Valorizacija pa se dotika tudi krajinskega vidika. »Spet želimo v celoto povezati mestne čezmejne griče: grič nekdanjega semenišča, grajski grič, Panovec in Kostanjevico. V prihodnosti želimo urediti “grajski in kraljevi park”, ki bo povezal goriški grad s samostanom na Kostanjevici,« dodaja Ziberna.