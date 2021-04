Goriška občina bo upravljala plažo ob Soči

Deželna uprava bo pred poletjem podelila goriški občini koncesijo za upravljanje plaže ob Soči v pevmskem parku. »Prihodnje leto bi lahko odprli kopališče,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, ki se je sestal z deželnim odborom glede Evropske prestolnice kulture 2025 in sploh glede naložb v turistični razvoj.

»Deželna uprava bo poskrbela, da bo Gorica v okviru Evropske prestolnice kulture središče dogodkov, ki bodo potekali po celi Furlaniji - Julijski krajini,« pojasnjuje deželna odbornica za kulturo Tiziana Gibelli; poleg nje sta se sestanka z goriškim županom udeležila odbornika Barbara Zilli in Sebastiano Callari, navzoči so bili tudi deželni svetniki Antonio Calligaris, Diego Bernardis in Giuseppe Nicoli. Goriško občino so poleg župana zastopali odborniki Fabrizio Oreti, Arianna Bellan in Roberto Sartori. »Želimo si projektov, ki bi prispevali k razvoju mesta tudi po letu 2025,« pravi župan in pri tem omenja ravno ureditev kopališča ob Soči. »Že nekaj časa se dogovarjamo z goriško občino, da bi ji zaupali upravljanje deželnega avditorija in obenem tudi dela pevmskega parka, kjer bi občinska uprava rada uredila kopališče. Dokumentacija bo pripravljena v prihodnjih tednih, tako da bi dogovor z občino lahko podpisali še pred poletjem,« pravi Callari.

Župan je že nekajkrat poudaril, da si ob Soči želi urejenega kopališča z ustrezno gostinsko ponudbo, ki bi lahko zaživelo že s prihodnjim poletjem. Ziberna opozarja, da ravnokar izvajajo tudi projekt za sanacijo potoka Koren, ob katerem bodo uredili nove pešpoti in območja za preživljanje prostega časa. Po županih besedah sta projekta komplementarna in bosta prispevala k povečanju turistične privlačnosti mesta. Med srečanjem z deželnimi upravitelji so se pogovarjali tudi o novih naložbah v muzej prve svetovne vojne in v park Basaglia.