Goriška občina išče začasne prostore za svoje pisarne

En del stavbe je nevseljiv, več prostorov pa je na meji sprejemljivega. Palača Attems-Santa Croce, v kateri ima sedež goriška občina in kamor vsak dan pride v službo več kot 200 ljudi, potrebuje izredna vzdrževalna dela. V marsikateri pisarni se soočajo s pronicanjem vode, omet se kruši, stara in obrabljena okna se slabo zapirajo, tako da v notranjost pronicata dež in mraz. Izrednega vzdrževanja torej ni več mogoče prenesti. Trenutno že popravljajo streho, v načrtu pa so tudi prilagoditev stavbe protipotresni zakonodaji in drugi posegi, s katerimi bodo popravili pisarne, vendar obenem ohranili originalni zgodovinski del stavbe. Načrt za Palačo Attems-Santa Croce je pripravil znani goriški arhitekt Nicolò Pacassi. Stavbo so zgradili leta 1740, do danes pa so se še ohranili nekateri originalni elementi, kot so stopnišče in elegantne dvorane v prvem nadstropju.

Šlo bo za obsežna dela, ki se bodo dotaknila praktično celotne stavbe. Zaradi tega bodo morali osebje, ki dela v pisarnah, marsikdaj tudi v stiku z javnostjo, preselili v alternativne prostore. Občinska uprava je pristojnemu uradu torej naročila, naj preveri obstoj primernih prostorov, po možnosti v bližini sedanje občine, kamor bi se lahko začasno preselili občinski uradi. Občina bo objavila uradno obvestilo, s katerim bodo sprejemali predloge zainteresiranih kandidatov.