Goriška postaja bo primerna tudi za 750 metrov dolge vlake

Tretji peron goriške železniške postaje je po novem primeren tudi za 750 metrov dolge vlake. V njegovo podaljšanje je podjetje Rete Ferroviaria Italiana (RFI) vložilo milijon evrov; po zaslugi nove naložbe bosta goriška železniška postaja in posledično tudi dežela Furlanija - Julijska krajina bolj kompetitivni na področju železniškega tovornega prometa.

Ob podaljšanem peronu bodo lahko ustavljali vlaki, dolgi do 750, kar je v Furlaniji - Julijski krajini mogoče že na nekaterih drugih postajah. Prilagoditev perona na goriški postaji predstavlja še en košček v mozaiku, ki bo omogočal prehod tovornih vlakov z večjim številom vagonov na poti v Avstrijo in Slovenijo, kar bo znižalo stroške za podjetja. Povečala se bo zmogljivost železniških linij, spodbujen bo prestop na železniški promet, kar prinaša tudi pozitivne okoljske učinke. Na novo prilagojena železniška proga mimo goriške železniške postaje bo primerna tudi za daljše vlake z obliko in težo evropskih standardov za koridorje TEN-T.