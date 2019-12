Goriška roža bi lahko postala »to, kar so za Albo tartufi«

Z elegantno rožnato skrinjico, v kateri so besede, podobe, recepti in sprehodi, ki jih je navdihnila goriška roža, Združenje pridelovalcev le-te dodatno prispeva k promociji tega posebnega radiča. V konferenčni dvorani dvorca Coronini v Gorici so včeraj predstavili skrinjico, v kateri je osem receptov z goriško rožo, ki so jih darovali kuharski mojstri iz krajevnih in bolj oddaljenih restavracij. Med temi so Alessandro Gavagna iz restavracije Pri Lovcu, Antonia Klugmann iz restavracije L’argine v Jenkovem in Ana Roš iz kobariške Hiše Franko. Ostali so Emanuele Scarello, Massimiliano Alajmo, Daniele Repetti, Isa Mazzocchi in Diego Bongiovanni, spremno besedo k skrinjici pa je prispevala novinarka Rossana Bettini. Z vsakim receptom so povezali eno izmed simbolnih točk v Gorici: od Trga Evrope-Transalpina, sinagoge in Raštela do Soče in vrtov dvorca Coronini. Vsako fotografijo so tudi opremili s kratkim opisom točke in njenega pomena. Pripravo skrinjice so podprli deželna turistična agencija PromoTurismo FVG, Občina Gorica, podjetje CoworkinGo, zavod Ad Formandum in Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja.

Na včerajšnji predstavitvi je Klementina Koren uvodoma opisala namen skrinjice o goriški roži, ki bi lahko postala »to, kar so za Albo tartufi«, torej gonilna sila za celotno območje. Številnim navzočim je nato eden izmed pridelovalcev goriške rože, Fabio Brumat, predstavil način pridelovanja tega radiča. Med izzivi, s katerimi se soočajo kmetje, so tudi podnebne spremembe, saj bo na primer letošnja letina precej skromna: zelo deževna pomlad je onemogočila zgodnje sajenje, izredna junijska vročina pa je uničila nekaj pridelka že na začetku sezone.