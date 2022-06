Goriška že dvanajst mesecev pod padavinskim povprečjem

Kdaj se je začela suša, zaradi katere so na deželni ravni obzorju prvi ukrepi za zmanjšanje porabe vode? Junija lanskega leta ... in še ji ni videti konca. Doslej se je na Goriškem nabralo že dvanajst mesecev pod padavinskim povprečjem, po vsej verjetnosti se jim bo pridružil tudi trinajsti, saj je tudi med letošnjim junijem padlo zelo malo vode. Doslej se je vodomeru meteorološke postaje deželne agencije Osmer v Gradišču nabralo le 25 milimetrov dežja.

Na spletni strani Metoeogo so pregledali meteorološke podatke za zadnjih sto let in ugotovili, da v tem času še ni nikoli bilo dvanajst zaporednih mesecev, med katerimi bi bila mesečna količina padavin vsakič pod dolgoletnim povprečjem. Od junija 2021 do maja 2022 je prav vsak mesec padlo manj dežja kot običajno; skupni dvanajstmesečni padavinski primanjkljaj je tako 49-odstoten, kar seveda pomeni, da je padla le polovica dežja, ki ga običajno pade v dvanajstih zaporednih mesecih. Na spletni strani Meteogo opozarjajo, da je skupno »zmanjkalo« 684 milimetrov dežja, kar se seveda še kako pozna pri vseh vodnih virih. V zadnjem letu so bili najbolj sušni lanska junij in oktober ter letošnji maj, ki je bil tudi zelo vroč. Maja letos je padlo samo 25 milimetrov dežja, kar je za 80 odstotkov od dolgoletnega majskega povprečja, medtem ko je bila temperatura za 2,4 stopinje višja od povprečja za zadnjih trideset let. Edina meseca, ki sta se v zadnjem letu vsaj približala padavinskemu povprečju, sta letošnji april in lanski november, ko je edini krat v zadnjem letu padlo več kot sto milimetrov dežja v enem mesecu.