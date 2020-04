Goriške trgovce je podaljšanje zaprtja neprijetno presenetilo

»Ljudje so obupani, predvsem trgovci, obrtniki ... Kličejo me po telefonu, nekateri jočejo. V teku let so opravili investicije, plačujejo posojila, marsikdo je tudi zaposloval, zdaj pa že dva meseca ne zaslužijo enega evra. Znašli so se brez denarja. Potem so tu še družine z otroki, ki ne vedo, komu bi jih zaupali: naša občina bi že takoj lahko odprla poletna središča za manjše skupine otrok, če bi nam vlada to dovolila,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki se je včeraj oglasil v zvezi z odločitvami državne vlade glede rahljanja izrednih ukrepov za zajezitev koronavirusa. »Zaskrbljen sem in razočaran nad kratkovidnostjo in pomanjkanjem prave strategije: cele kategorije delavcev so v zelo hudem položaju. Namesto načrta za ponovno odprtje, ki bi moral seveda predvidevati stroga pravila, so odprtje odložili, na obzorju pa nobene gotovosti,« opozarja Ziberna. »Gre za veliko napako. Čeprav z omejitvami, moramo spet zagnati vse dejavnosti,« je prepričan župan, ki tudi poziva vse, ki lahko po novem spet odprejo svojo dejavnost, četudi le za dostavo na dom ali prevzem, naj to storijo. Ziberna čedalje poziva vse, ki imajo »katerokoli težavo«, naj pokličejo na številko 0481-383377, ali naj pišejo njemu osebno.

Frizerji, trgovci in kavarne bodo morali na ponovno odprtje še počakati. Trgovine na drobno naj bi stranke lahko predvidoma sprejemale od 18. maja. Bari in restavracije ter vse dejavnosti, ki zadevajo storitve za osebno nego (frizerji, kozmetični saloni, maserji itd.) pa bodo lahko spet začeli poslovati od 1. junija dalje. Prav za vse pa velja, da bodo morali svojo dejavnost prilagoditi varnostnim predpisom, na katere se v teh tednih po sili razmer navajamo.

FRIZERJI ZAPRTI ČETRTINO LETA

Med najbolj obupanimi zaradi vladnih ukrepov za zajezitev okužb s koronavirusom so frizerji, ki bodo svoje salone lahko ponovno odprli šele 1. junija. »Kaj naj rečem? Ponovno odprtje se spet odmika v času; poleg tega je še cel kup odprtih vprašanj, vezanih na varnostne ukrepe, ki se jih bo treba držati po prvem juniju,« pravi Andrea Buiatti, ki ima že mnogo let svoj frizerski salon Sylvester na štandreškem trgu. Med domačini in obiskovalci je zelo priljubljen zaradi vedrega značaja, sicer je v zadnjih dneh vse prej kot dobre volje. »Verjetno nisem edini, ki je pomislil, da bi salon kratkomalo zaprl, če se stvari ne bodo spremenile,« poudarja in opozarja, da so morali frizerji zapreti svoje salone »daljnega« 12. marca in so od takrat brez dohodka. Predsednik državne vlade Giuseppe Conte je napovedal, da bodo frizerji lahko ponovno odprli svoje salone 1. junija, ki bo med drugim nedelja. »2. junij je pa praznik,« pristavlja Andrea Buiatti in opozarja, da bo zapora - za frizerje, ki bodo »preživeli« - trajala skoraj tri mesece, torej eno četrtino leta. Naš sogovornik med drugim opozarja, da bodo v drugih evropskih državah frizerske salone odprli veliko prej. V Sloveniji se bodo frizerji lahko vrnili na delo 4. maja.

NEZNANKE IN KAVA PRI PULTU

»10. marca sva praznovali devetletnico odprtja, 11. marca pa sva lokal zaprli in nama ni jasno, kdaj in kako bova lahko spet začeli sprejemati stranke; žalostno,« pravi Elizabeth Miklus iz Števerjana, ki s kolegico Valentino Franch upravlja kavarno Dejà Vù Cafè v Raštelu. Možnost »take away« poslovanja, ki jo gostinskim obratom dopušča nova deželna odredba predsednika Massimiliana Fedrige, jemljeta v poštev, a »gotovo ne v tem tednu«, čeprav se jima za kavarne ne zdi najbolj posrečena rešitev. »Kavo večina ljudi rada sreba pri pultu,« razmišlja Franchova, po besedah katere je za bare tudi dostava na dom ali v pisarne težko izvedljiva: »Treba je namreč upoštevati stroške dostave. Restavracija s pripravo hrane morda nekaj zasluži, s kavo je drugače ...«

Miklusova in Franchova pogrešata tudi natančnejša »pravila igre« za čas, ko bodo lahko kavarne spet sprejemale stranke. »Upamo, da bo do tega prišlo najkasneje s 1. junijem. Za zdaj še ne vemo, če bo treba kavarno opremiti s pleksi stekli, kakšen bo obratovalni čas, ali bo treba izvesti kakšno posebno dezinfekcijo prostorov... Skratka, neznank je nič koliko in zaskrbljenost za prihodnost je velika,« pravi Miklusova. Poleg nje in kolegice je v kavarni Dejà Vù Cafè delal tudi slovenski državljan z začasno delovno pogodbo. »Maja se mu pogodba izteče, mi pa še ne vemo, kaj in kako. Med drugim je tudi meja še vedno zaprta,« ugotavljata naši sogovornici.

NOVIH ČEVLJEV ŠE NE BO

Z današnjim dnem bo svoja vrata, izključno za oddelek z otroško obutvijo, spet odprla trgovina Kosič v goriškem Raštelu. Pred dvema tednoma so lahko spet odprli trgovine z otroško opremo in oblačili, trgovine z obutvijo pa takrat v to niso bile vključene. Od danes pa torej spet sprejemajo stranke v goriškem Raštelu, z začasnim urnikom od 9. ure do 12.30 in od 16. do 18. ure. Vstop v trgovino bo seveda omejen in ob spoštovanju vseh varnostnih predpisov. Glede ostalih dveh trgovin – K2 Sport in Geox –, ki ju upravlja družina Kosič, pa pričakujejo, da jih bodo lahko spet odprli 18. maja, v skladu z vladno uredbo, »če se nič ne spremeni,« pravi Beni Kosič. Glede na novice, ki jih je bilo slišati v prejšnjih dneh, pa so verjetno pričakovali, da bodo lahko odprli pred tem. V tem obdobju vsekakor nadaljujejo z dostavo na dom in prodajo blaga po spletu.