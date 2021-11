»Goriškega« medvedka bodo izpustili šele spomladi

Medvedjega mladiča, ki so ga ujeli v Ulici Giustiniani v Gorici v noči s 16. na 17. november, še ni mogoče izpustiti na prostost. Deželni upravitelji sporočajo, da je tovrstna odločitev padla po temeljitem preverjanju zdravstvenega stanja medvedka, ki so ga opravili izvedenci Univerze v Vidmu. Izkazalo se je, da je mladič podhranjen, da ima samo 14 kilogramov in da ima nekaj zdravstvenih težav. Medvedek ima parazitozo, lažjo infekcijo in abdominalni izliv. Izvedenci so odsvetovali izpustitev v naravnem parku Julijskih Predalp, kot so načrtovali pred dnevi; po posvetovanju s slovenskimi oblastmi je odpadla tudi možnost, da bi ga izpustili v Sloveniji, kjer se domnevno nahaja njegova mama. Zaradi tega se deželna služba za biodiverziteto dogovarja za prenos mladiča v specializirano središče za rehabilitacijo medvedov, kjer bi okreval in dosegel zadostno telesno težo za izpustitev v naravo prihodnjo pomlad.