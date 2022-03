Goriški bazen bodo prenavljali, do pomladi vodni park za otroke

Do leta 2026 bo goriški bazen na Rojcah povsem prenovljen, že v naslednjih mesecih pa bodo najmlajši plavalci lahko uživali v vodnem parku. V občinskem bazenu se torej obeta kar nekaj novosti.Združenje Gorizia Nuoto, ki upravlja objekt, je občini predstavilo študijo izvedljivosti za modernizacijo notranjosti in zunanjosti bazena, s posebno pozornostjo na varčevanju z energijo. Med osrednjimi novostmi bo vhod, ki bo dostopen iz Ulice Capodistria, povečali pa bodo prostore, namenjene fitnesu. Projekt je vreden dva milijona evrov; prispevek naj bi na prošnjo občine dodelila Dežela Furlanija - Julijska krajina.

Goriški župan Rodolfo Ziberna in odbornik za šport Stefano Ceretta sta se včeraj sestala s podpredsednico združenja Gorizia nuoto, Martino Gratton, ki jima je predstavila tudi projekt vodnega parka. Uredili naj bi ga že do pomladi, šlo pa bo za približno 100 kvadratnih metrov parka, kjer se bodo otroci lahko povsem varno igrali in čofotali. »Naš bazen nudi dejavnosti za vse starosti, od tečajev za otroke, starejše osebe, nosečnice, pa do fitnesa s specifično opremo. Nudimo tudi primerne prostore za športnike, ki želijo trenirati, in že leta gostujemo tekmovanja na visokem nivoju. Kar pa je za nas najbolj pomembno, je da lahko nudimo izredno kakovostne storitve za družine, ki so tudi v najbolj kritičnih trenutkih covida-19 še naprej obiskovale naš bazen, saj so vedele, da sta čistoča in varnost tu na prvem mestu. Klub vsemu smo obdržali visoko število obiskov; seveda se jih ne da primerjati s 170.000 obiski iz obdobja pred pandemijo. K nam zelo rade prihajajo tudi družine iz Slovenije, prav zaradi posebne pozornosti, ki jo namenjamo otrokom,« je povedala Martina Gratton. V sklopu obnovitvenih del bodo tudi obnovili bar, ki se bo preselil v prvo nadstropje. »Imamo več športnih objektov v mestu, ki doživljajo obnovitvena dela, vendar bazen ima poseben pomen, saj so dejavnosti tu namenjene široki paleti uporabnikov, tudi s pomembno družbeno noto. Zahvaljujemo se združenju Gorizia nuoto, ki z ljubeznijo in profesionalnostjo upravlja bazen, na katerega morajo biti Goričani ponosni,« pravita Ziberna in Ceretta.