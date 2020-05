Goriški črpalkarji zadihali na račun zaprte meje

Koronavirus je povzročil izredne težave v najrazličnejših gospodarskih sektorjih; na kolenih so se znašli gostinci in trgovci, številna podjetja so bila več tednov zaprta, samevale so tovarne in obrtniški obrati. S ponedeljkom se je začelo postopno rahljanje omejevalnih ukrepov, čeprav je jasno, da bo potrebnega kar nekaj časa, da se bo življenje vrnilo v stare tirnice. Za prebivalce obmejnih krajev je bila posebno boleča odločitev slovenske vlade, da z 11. marcem uvede nov režim na meji z Italijo. Po ponedeljkovem obisku Nove Gorice slovenskega ministra za notranje zadeve Aleša Hoja je jasno, da bo meja še kar nekaj časa zaprta. Z odprtjem dveh novih kontrolnih točk med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico ter v Neblem v Brdih se za veliko večino obmejnega prebivalstva ne bo nič spremenilo; še naprej ne bo mogoče prosto prehajati državne meje, kar pomeni, da bodo morali italijanski državljani še nekaj časa kupovati bencin v Italiji.

»Marca in aprila smo komaj preživeli, saj je bila velika večina ljudi zaprtih doma. V zadnjih dneh in še zlasti s ponedeljkom, ko so precej sprostili omejitve premikanja, je prodaja bencina takoj poskočila,« pravi goriški črpalkar Manuel Rizzi in pojasnjuje, da je z začetkom tedna količina prodanega goriva za trideset do štirideset odstotkov presegla vrednosti iz obdobja pred začetkom pandemije. Povišan promet je bilo v ponedeljek in včeraj mogoče opaziti pred vsemi goriškimi bencinskimi črpalkami; pred nekaterimi servisi je bilo treba celo nekaj časa čakati v vrsti, kar se v Gorici dolga leta ni dogajalo. »Dokler bo meja zaprta, bo število kupcev visoko, zatem gre seveda pričakovati upad,« trezno ugotavlja Rizzi. V Sloveniji je cena pogonskih goriv v teh dneh rekordno nizka; za liter bencina oz. dizla je treba odšteti samo en evro. Na goriških črpalkah je včeraj liter bencina stal od 1,35 do 1,40 evra, kar je seveda precej več kot v Sloveniji.

Z deželnim popustom se cena goriva v Furlaniji - Julijski krajini približa slovenski, vendar je ne doseže. Za prebivalce obmejnega pasu znaša popust 0,21 evra za bencin in 0,14 evra za dizel, v ostalih krajih v deželi pa 0,14 evra za bencin in 0,9 evra za dizel. Zakon predvideva popust v obmejnem pasu, vendar ga ne izvajajo v občinah, kjer so povprečni dohodki prebivalstva višji; zaradi tega popust za obmejne občine na Goriškem ne velja v Fari, Gradišču, Marianu in Moraru.Čeprav je popust razmeroma nizek, vseeno avtomobilistom zagotovi nekaj prihranka, zaradi česar si je v zadnjih dneh zelo veliko število ljudi zaželelo kartico, ki omogoča polnjenje rezervoarja z »deželnim« gorivom. »Veliko ljudi se je že opremilo z deželno kartico; ker jo naenkrat vsi hočejo, pa je nanjo treba čakati kar nekaj časa,« pojasnjuje Rizzi, po katerem Trgovinska zbornica izdaja deželne kartice le trikrat na teden; poleg tega je dostop v urade omejen zaradi varnostnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Pred obiskom urada, v katerem izdajo nove kartice, se je treba naročiti. »Kdor se v teh dneh naroči, bo prišel na vrsto julija,« pravi Rizzi, po katerem bi morala Trgovinska zbornica okrepiti urad, v katerem izdajajo deželne kartice, če je zanje toliko zanimanja. Prošnjo za kartico lahko vložimo tudi preko spleta, vendar je to mogoče le za pridobitev povsem nove kartice, ki jo prosilcu zatem pošljejo na dom s priporočenim pismom. Kdor kartico že ima, a je ne uporablja več kot dve leti, bo moral obiskati Trgovinsko zbornico, da mu ju ponovno aktivirajo. »Deželo sem pozval, naj omogoči črpalkarjem, da tudi sami lahko ponovno aktivirajo kartice, ki jih lastniki dalj časa niso uporabljali. Na žalost na prošnjo še nisem prejel odgovora,« pravi Manuel Rizzi.

Kdor bi rad vložil prošnjo za novo kartico oz. spet aktiviral staro, mora poklicati na Trgovinsko zbornico. V goriškem uradu odgovarjajo na telefonsko številko 0481-384253, v tržiškem pa na številko 0481-414629. Informacije - tudi za spletno prošnjo - so na voljo na spletni strani www.vg.camcom.gov.it.