Goriški finančni policisti lani zasegli 220 pasjih mladičev

Goriški finančni policisti so v letu 2020 zasegli 220 pasjih mladičev 25 različnih pasem. Šlo je v glavnem za nezakonite prevoze kužkov iz vzhodnoevropskih držav, ki so bili namenjeni na italijanski trg. Psički so bili v glavnem premladi in brez potrebne dokumentacije. Za prevoz so bili natrpani v škatlah ali kletkah, skriti med ostalim tovorom. Mnogokrat so pred prihodom na cilj kužki podlegli neustreznim prevoznim razmeram, pomanjkanju hrane in pijače. Živinozdravniki pa so večkrat tudi opazili hude poškodbe, ki bi lahko pogojevale njihovo nadaljnje življenje. Dokumentov o starosti pasjih mladičev finančni policisti pogosto niso našli, sicer pa so bili ponarejeni. Prav tako ni bilo obveznih čipov, kar med drugim lahko predstavlja tudi zdravstveno nevarnost zaradi morebitnih prenašanj bolezni.

Kužke so finančni policisti oddali zavetiščem zdravstvenega podjetja ASUGI in združenja AIPA, po prvi oskrbi pa so našli nova družinska okolja. Cena posameznega kužka najbolj razširjenih pasem lahko doseže 3000 evrov.