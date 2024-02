Goriški finančni policisti razkrinkali nezakonito mednarodno trgovanje z avtomobili

Goriški finančni policisti so po temeljiti preiskavi, ki jo je vodilo državno tožilstvo iz Prata, odkrili kriminalno združbo, ki je nezakonito trgovala z avtomobili na mednarodnem prizorišču. Zasegli so 135 avtomobilov in 12.000 evrov v gotovini ter območje več kot 5000 kvadratnih metrov, kjer so člani združbe ustvarili nezakonito odlagališče za posebne in nevarne odpadke.

Preiskava se je začela, potem ko so goriški finančni policisti ob meji ustavili tovornjak romunskih registrskih tablic. Posumili so o dejstvu, da je registriran bodisi v Italiji kot v Romuniji. Med preiskavo so izsledili več kot 600 vozil v lasti ene same osebe, in sicer italijanskega državljana z bivališčem v Pratu, že obsojenega zaradi več kaznivih dejanj. V sodelovanju s pristojnimi organi iz Romunije in Bolgarije so ugotovili, da jih je osumljeni, kot podjetnik v avtomobilskem sektorju, nabavljal pod posebnimi pogoji s t.i. “minimalnim prenosom lastnine” in da zato med drugim niso bili podvrženi davku o posesti. Avtomobile je na črno posojal več ljudem, povečini že znanim zaradi preteklih kaznivih dejanj ali nezakonitih migracij. Več avtomobilov bi bilo moralo med drugim mirovati zaradi prepovedi vožnje, ki so jo odredile oblasti zaradi neizplačevanja raznih dajatev in drugih obveznosti. Več od teh so nezakonito izvozili. Člani kriminalne združbe so jih nato v Romuniji ali Bolgariji spet registrirali, pri čemer jih niso izbrisali iz italijanskega registra.

Na podlagi preiskav, ki so jih finančni policisti opravili v Pratu in Firencah, so zbrali številne dokaze o vpletenosti v nezakonite posle še dveh italijanskih državljanov in enega romunskega. Upravljali so med drugim nezakonito odlagališče za posebne in nevarne odpadke, kjer je bilo parkiranih 95 avtomobilov, trije priklopniki in šest skuterjev. V drugem odlagališču so odkrili še 31 avtomobilov. Goriški finančni policisti so nezakoniti odlagališči in vse avtomobile v skupni vrednosti več kot milijona evrov zasegli. Na domu glavnega osumljenca so zasegli še denar in bančne čeke v rednosti več kot 12.000 evrov. Naložili so mu tudi več kot 300 glob zaradi prometnih prekrškov v skupni vrednosti 153.000 evrov.