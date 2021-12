Goriški kolesarji vložili podpise za referendum

Odbor kolesarjev, ki se je zavzel za razpis občinskega referenduma o ohranitvi kolesarske steze na cestišču Korza Italia, je dosegel svoj prvi cilj. Danes zjutraj so njegovi predstavniki na uradu za protokol goriške občine vložili kar 1675 podpisov, ki so jih zbrali v prejšnjih tednih pri stojnicah (1669) in na občini (6). Za sklic referenduma bi sicer zadoščalo 1500 podpisov, pobudniki pa so jih želeli zbrati nekaj več, saj bi se utegnilo zgoditi, da bodo nekateri podpisi razveljavljeni. »Največ podpisov smo zbrali v zadnjem tednu, skoraj 500, medtem ko je v prvih časih za referendum podpisalo od 200 do 300 občanov tedensko. V zadnjih dneh smo res zbirali podpise bolj intenzivno in na več lokacijah po mestnem središču, po drugi strani pa smo opazili, da je veliko občanov jeznih, ker se je uprava odločila za odstranitev kolesarske steze, namesto da bi preprosto ukinila eno vrsto parkirnih mest,« pravijo predstavniki odbora, ki bodo o podrobnostih spregovorili na današnji novinarski konferenci v baru Torino.