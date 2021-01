Goriški mestni redarji prejeli skoraj 11 tisoč klicev v enem letu

Goriška lokalna policija je v letu 2020 prejela 10.632 klicev prebivalcev, ki so prosili za pojasnila o raznih vladnih uredbah glede koronavirusnih omejitev ali prijavljali situacije, ki niso bile v skladu s pravili. Ta nenavadno visok podatek jasno pokaže, da je bila lani dejavnost redarjev v veliki meri usmerjena v nadzor in varnost. Lokalni policisti so seveda nove obveznosti, ki so bile posledica predpisov za omejevanje okužb s koronavirusom, sprejeli ob že obstoječih pristojnostih. Še naprej so torej skrbeli tudi za meritve hitrosti voznikov in kaznovanje drugih prometnih prekrškov, preiskovanje prometnih nesreč v središču mesta, intervencije zaradi razraslega zelenja, pomoč živalim in še veliko drugega.

Nadzor prometa spada med osrednje naloge lokalnih policistov. V letu 2020 so izrekli 6511 kazni zaradi kršitev prometnega pravilnika, ki so skupno vredne 291.848 evrov, od katerih je doslej bilo plačanih 179.142 evrov. Na skupno 151 meritev hitrosti z napravo Telelaser so lokalni policisti zabeležili 146 prekrškov. S pomočjo alkotesta so zasačili 25 voznikov, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Število prometnih nesreč, pri katerih so posredovali lokalni policisti, se v zadnjih dveh letih ni bistveno spremenilo: v letu 2019 so jih obravnavali 104, lani pa 102. V letu 2020 je bilo manj nesreč s poškodbami: našteli so jih 31, medtem ko jih je bilo pred dvema letoma 63. Nesreč, kjer je nastala samo materialna škoda, je bilo lani 71, v letu 2019 pa 41.