Goriški policisti dokončali delo slovenskih kolegov

Goriški obmejni policisti so aretirali 39-letnega tadžikistanskega državljana zaradi spodbujanja nezakonitega priseljevanja. Slovenski policisti so ga ustavljali že v Ajdovščini, toda je pritisnil na plin in bežal proti slovensko-italijanski meji. Obvestili so italijanske kolege, ki so ga prestregli v Ul. Vittorio Veneto, potem ko je mejo prečkal na nekdanjem mejnem prehodu pri Šempetru.

V avtomobilu so bili še trije iraški državljani in en afganistanski državljan. Povedali so, da so dva dni preživeli v gozdovih med Bosno-Hercegovino in Hrvaško, nakar jih je tadžikistanski državljan odpeljal proti nekemu italijanskemu mestu.

Ob koncu postopkov za identificiranje so 39-letnega voznika M.N. aretirali in odpeljali v goriški zapor zaradi kaznivega dejanja tihotapljenja nezakonitih migrantov v oteženih okoliščinah. Goriško sodišče je 7. junija zoper državljana Tadžikistana odredilo prepoved bivanja v Furlaniji - Julijski krajini.