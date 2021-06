Goriški proračun pod streho

Goriški občinski svet je sinoči le sprejel letošnji proračun. Županu Rodolfu Ziberni je uspelo zbrati 19 glasov, 14 svetnikov pa je bilo proti. Trije svetniki so se vzdržali, pet jih je zapustilo sejo oz. ni glasovalo. Proti je glasovala leva sredina z izjemo vzdržanih Federica Portellija (Borghi) ter Marilke Koršič in Walterja Bandlja (Ssk), proti je bil tudi nekdanji predstavnik Lige Franco Zotti. Odločilnih je bilo pet desnosredinskih "oporečnikov" (Ferrari, Roldo, Stasi, Piscopo in Picariello), ki kljub kritikam županu niso glasovali proti proračunu in tako omogočili, da je bil ob zaključku dolge in burne seje odobren. Ziberna torej ne bo odstopil in v Gorici ne bo predčasnih županskih volitev, polemik pa gotovo ni konec.