Goriški protikrizni ukrepi vredni 3,7 milijona evrov

Goriška občina je pripravila sveženj ukrepov za kljubovanje negativnim posledicam koronavirusa na gospodarstvo in na življenje družin, ki so skupno vredni 3,7 milijona evrov in predvidevajo tako nižje davke kot razne oblike javnih prispevkov.

»Ob strani smo družinam in podjetjem, ki so se znašla v stiski. Pomagali jim bomo, saj si želimo, da bi čim prej rešili svoje težave. Pripravili smo sveženj ukrepov, kakršnih naše mesto še ni videlo,« je včeraj poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna. »Po eni strani želimo, da ostane v žepih naših občanov in podjetnikov čim več denarja, zaradi česar smo poskrbeli za znižanje davkov. Po drugi strani smo poskrbeli za razne oblike javnih prispevkov, ki bodo pomagali pri ponovnemu zagonu krajevnega gospodarstva. Gledati je treba naprej; številni podjetniki so prilagodili svoje delo trenutnim razmeram. Mnogi so poskrbeli za dostavo na dom, bolj prisotni so na spletu in načrtujejo nove oblike poslovanja. Skupaj z goriško zvezo trgovcev Ascom, z obrtniki in drugimi subjekti si prizadevamo, da bi še dodatno posodobili trgovsko ponudbo, pri čemer je treba seveda posebno pozornost nameniti tudi digitalizaciji našega mesta,« je prepričan župan, ki je včeraj sveženj ukrepov predstavil skupaj z Dariom Obizzijem, ki je v občinskem odboru pristojen za proračun.

»Posebno pozornost smo namenili davčnemu pritisku, za katerega si že leta prizadevamo, da bi bil čim nižji,« sta poudarila upravitelja, po besedah katerih ima tudi v svežnju novih ukrepov znižanje davkov vodilno vlogo. Goriška občina se je skupno odrekla 2.250.000 evrov davkov. »Gre za denar, ki bo ostal v žepih občanov in krajevnih podjetnikov,« je poudaril župan in pojasnil, da je znižanje davka na odvoz odpadkov Tari skupno vredno 1.380.000 evrov. »Smetarine ne bodo plačala podjetja, ki so zaprta zaradi koronavirusa, medtem ko bodo polovično vsoto plačali uradi in agencije, ki so vseeno poslovali. Za družine bo znižanje davka Tari skupno vredno 420.000 evrov; tričlanske družine bodo plačale 20 odstotkov manj, znižanje za družine s štirimi in več člani bo petdesetodstotno,« je pojasnil župan in napovedal, da bo znižanje davka Imu skupno vredno 200.000 evrov.

»50.000 evrov bo šlo za podjetnike, ki zaradi koronavirusa niso delali več kot dva meseca oz. so se odpovedali dvema mesecema najemnine. 30.000 evrov bo šlo za znižanje stopnje davka na drugo stanovanje, če se bodo lastniki odrekli dvema mesecema najemnine. Za restavracije, gledališča in kinodvorane bo na voljo 120.000 evrov,« je povedal župan in pojasnil, da bo znižanje davka Tosap vredno 130.000 evrov, medtem ko bo za zagotovitev pomoči trgovskemu sektorju na voljo 120.000 evrov; kako bodo razdelili sredstva, bodo odločili skupaj s stanovskimi organizacijami trgovcev.

Goriška občina bo za poživitev mesta poskrbela tudi z okrepitvijo Wi Fi omrežja Guglielmo; poleg tega bo občanom zagotovila prispevke za nakup električnih koles in tabličnih računalnikov. Trgovcem in obrtnikom bo pomagala pri digitalizaciji njihovih storitev; ne nazadnje bodo avtomobilisti ob sobotah popoldne plačevali polovično parkirnino v modrih conah mestnega središča. Niz omenjenih ukrepov je vreden 295.000 evrov, medtem ko bo za razne oblike pomoči družinam na voljo še drugih 120.000 evrov. Občina bo delila prispevke za plačevanje najemnin, računov in stroškov za šolanje.