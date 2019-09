Goriški režiser Oleotto: preprost, prijazen in olikan

Na drugem kanalu državne televizije RAI bodo 2. oktobra predvajali prvo od dvanajstih epizod nadaljevanke goriškega režiserja Mattea Oleotta Volevo fare la rockstar (Hotela sem postati rock zvezda), ki so jo snemali v Gorici in drugih krajih Furlanije Julijske krajine. Pri snemanju je v vlogi statistk sodelovalo tudi nekaj goriških Slovenk, med katerimi so Katja Gaeta iz Štandreža, Laura Ferfolja iz Doberdoba, 13-letna Martina Gruden iz Gabrij in še Liza Terčič iz Števerjana.

Zaprosili smo jih, naj nam opišejo svoje vtise, ki jih lahko preberete v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.