Goriški sklad podjetjem razdelil 24 milijonov evrov

Pred petimi leti sta se združili goriška in tržaška Trgovinska zbornica. V ponedeljek je v Trstu potekalo zadnje zasedanje njenega upravnega odbora, včeraj so v Gorici predstavili glavne dosežke petletnega dela. Posebno pozornost so namenili skladu za Gorico, ki je od leta 2016 do letošnjega leta krajevno gospodarstvo podprl s 24 milijoni evrov.

»Med malimi in srednjimi podjetji, zlasti industrijskimi in obrtniškimi, smo razdelili 2.062.297 evrov, ki so spodbudili za 7.337.200 evrov naložb. Podjetjem smo pomagali z brezobrestnimi posojili, ki se jih je skupno nabralo za 7.962.036 evrov. Z raznimi oblikami podpore podjetjem smo skupno spodbudili za 66.625.482 evrov investicij,« pravi generalni sekretar Trgovinske zbornice Pierluigi Medeot, ki pojasnjuje, da so izvajanju projekta Pisus v Tržiču namenili 450.000 evrov, s katerimi so prispevali k odprtju novih trgovskih dejavnosti v tržiškem mestnem središču.