Zaradi okužbe v Mešanem mladinskem pevskem zboru Emil Komel je v preventivni izolaciji približno 30 ljudi. Po obvestilu o okužbi v teh dneh jemljejo brise vsem pevcem, test bo opravil tudi dirigent. Med vajami, ki so potekale v župnijski dvorani v Štandrežu, so vseskozi spoštovali vse predpise za zajezitev okužbe s koronavirusom, so nam zagotovili pri zboru.