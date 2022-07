Goriškim občanom svetujejo uporabo maske FFP2

Od 16. do 22. ure naj bi po napovedih dim zajel tudi Gorico, zaradi česar goriški župan Rodolfo Ziberna poziva občane, naj se odpravijo od doma samo, če je to mogoče, in naj na prostem nosijo zaščitne maske FFP2. »Po vsej verjetnosti bo med 16. in 22. uro pihal veter z juga, kar pomeni, da bodo oblaki in dim, ki ga povzroča požar, prišli tudi nad Gorico. Po tem naj bi burjica odpihala proč dim. Medtem pozivam vseh, naj na prostem imajo zaščitno masko FFP2, naj držijo zaprta okna in vrata in naj zapuščajo dom samo iz nujnih razlogov,« je povedal Ziberna, ki je o tem poslal občanom sporočilo preko sistema Alert system.