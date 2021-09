Goriško mestno središče v objemu Okusov Off

Okusi Off niso Okusi. Vrsta za kurtoš kolače pa je stalnica, ki se je ponovila tudi v letošnji »ožji« različici tradicionalnega goriškega praznika, ki se je uradno začel včeraj popoldne. Obiskovalci so pred stojnico madžarskih kolačev na Travniku potrpežljivo čakali že pred uradnim prerezom traku, ki je potekal v poznih popoldanskih urah.

Pred palačo prefekture so zbrane nagovorili goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški podžupan Simon Rosič, župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk, župan Vidma Pietro Fontanini, podpredsednik Trgovinske zbornice za Julijsko krajino Gianluca Madriz in deželna odbornika Sebastiano Callari ter Sergio Emidio Bini. Publiko je najprej pozdravila pristojna občinska odbornica Arianna Bellan, ki je obiskovalcem voščila štiri dni zabave. Marsikateri izmed govornikov je povedal, da se letošnji Okusi Off nekako vračajo k začetnim izvedbam, ko so stojnice ponujale večinoma proizvode Mittelevrope: ob italijanskih še slovenske, avstrijske in madžarske dobrote. Na samem Travniku so tako na voljo stojnice slovenskih proizvodov in institucionalne stojnice, v bližnjih ulicah Roma in Crispi pa imajo svoje kioske še krajevna združenja in podjetja. Avstrijska vas, kot običajno, zaseda Trg Battisti, francoske dobrote – siri, vina, sladice, piškoti, mila in začimbe – pa si je mogoče ogledati in jih nakupiti v Ljudskem vrtu. Velikih presenečenj, kar se tiče ponudbe na stojnicah, včeraj ni bilo videti, obiskovalcev pa je bilo po odprtju že precej.

Kot je bilo napovedano, je bilo na vhodih v dve osrednji prizorišči treba predložiti covidno potrdilo, kateremu so preverjali veljavnost. Stroški za varnost, je povedal Ziberna, so bili kljub ožjemu obsegu praznika precejšnji, kar se kaže tudi v precejšnjem številu osebja. Ob policistih in mestnih redarjih po ulicah in na vhodih nad varnim potekom dogajanja bdijo varnostniki zasebne službe Alexa, navzoči so seveda tudi prostovoljci civilne zaščite; za zdravstvene težave je na voljo osebje Zelenega križa. Okusi Off se nadaljujejo do nedelje, po začetku sodeč pa bodo kljub vsem težavam kar dobro obiskani. Vonj po ocvrtih dobrotah se je včeraj vil po mestnih ulicah že ob uri kosila, zvečer pa se je še le stopnjeval.