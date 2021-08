Gospodarsko okrevanje ob hlastanju po surovinah

Če naročimo nov avtomobil, bomo nanj čakali več mesecev. Če si zaželimo novo dirkalno kolo, ga prav v vsaki trgovini ne bomo našli. Če se odločimo za obnovo svoje hiše, se bomo morali sprijazniti s porastom cen železa, bakra, lesa in vseh ostalih gradbenih materialov. Zakaj prihaja do vseh omenjenih težav, nam je pojasnil Flavio Primožič, komercialni direktor goriškega podjetja Metal Trading International, ki se že trideset let ukvarja z uvozom raznih ferolegur, metalov in dodatkov za proizvodnjo sive in nodularne litine ter z njihovo dobavo livarnam.

Kdaj so se začele težave na svetovnem trgu surovin?

Maja in junija lanskega leta, takoj po zaključku prvega vala pandemije koronavirusa, med katerim so veliki industrijski obrati - zlasti tovarne avtomobilov - ustavili proizvodnjo za trideset, štirideset dni. Spomladi se je poleg avtomobilov prekinila tudi proizvodnja tovornjakov, gradbenih in kmetijskih strojev, avtobusov ... Sočasno s tovarnami so proizvodnjo prekinili tudi vsi večji ali manjši dobavitelji in seveda tudi livarne.

Kaj se je zgodilo po prvem valu pandemije?

V začetku lanskega poletja so Italija, Nemčija in razne druge države sprejele vrsto ukrepov v podporo gospodarstvu. Njegovo okrevanje so skušale spodbuditi s subvencijami, na primer za nakup avtomobila. Takoj zatem je povpraševanje po avtomobilih poskočilo. Avtomobilska industrija, ki ima običajno na zalogi dele za tri mesece proizvodnje, se je znašla v težavah, saj so naenkrat naročila presegla proizvodne kapacitete. Pred pandemijo si za nov avtomobil moral čakati kaka dva meseca, zdaj jih je treba tudi po šest in več. Včasih težave povzroči pomanjkanje le nekaterih manjših komponent, brez katerih avtomobila kakorkoli ne morejo dograditi.