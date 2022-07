Gostilna Primožič praznovala 50 let

»Kol’kor kapljic, tol'ko let ...« je zaigral trio godcev na začetku praznovanja 50. obletnice obratovanja gostilne Primožič na goriškem Drevoredu 20. septembra, ki je potekal v soboto. Praznika ob polstoletni prisotnosti slovenskega gostinskega lokala v mestu se je udeležilo veliko ljudi: prijateljev, znancev, stalnih in občasnih gostov prilubljene gostilne, pa tudi predstavnikov raznih združenj in institucij. Posebno gre podčrtati prisotnost predstavnikov občin Sovodnje in Doberdob ter Gospodarskega združenja. Zaradi obveznosti na drugi prireditvi je goriški župan Rodolfo Ziberna gostilno obiskal pred napovedano uro družabnega srečanja. Družini Primožič je izročil spominsko pergameno, v kateri se ji Občina Gorica zahvaljuje in čestita ob visokem jubileju ter ji vošči, da bi še veliko let opravljala dragoceno delo v zahtevni panogi gostinstva

