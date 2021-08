Gostincem pomaga vreme, fitnesi beležijo odpovedi

Z včerajšnjim dnem je za vstop v gledališča, kinodvorane, muzeje, bazene, fitnese, telovadnice, stadione ter v notranjost barov in restavracij potrebno covidno potrdilo, t.i. »green pass«, ki ga prejmejo prebolevniki, cepljeni in testirani. Večina gostincev in upraviteljev raznih dejavnosti na Goriškem, s katerimi smo se pogovorili, se je prilagodila novim pravilom: na mobilne telefone so prenesli aplikacijo Verifica C19, s katero lahko preberejo kodo na covidnem potrdilu. Gostinci pri preverjanju včeraj niso imeli posebnih težav, tudi zato, ker se gostje v poletnem času večinoma zadržujejo zunaj, obiskovalci brez zelenega potrdila pa so kot kaže večji problem za fitnese in telovadnice: sogovorniki so nam zaupali, da je marsikdo že zamrznil svoj abonma, ker se ne namerava cepiti.

»Upravitelji barov in gostinci bomo šele ob poslabšanju vremena ugotovili, če nam covidno potrdilo ustvarja težave,« pravi Mirjam Graunar, ki vodi gostilno Pri Mirkotu v Grojni. Aplikacijo za pregledovanje digitalnih potrdil je sicer že naložila, upa pa, da jo bo čim kasneje uporabila, saj ima gostilna na prostem veliko miz. Sledenje vsem pravilom za omejevanje širjenja koronavirusa ni enostavno, dodaja, zato si bo problem potrdila postavila šele, ko bo nujno potrebno oz. jeseni. Posebnih težav s potrdili niso imeli niti Pri Luni v Oberdanovi ulici, kjer v zadnjem obdobju gostijo v glavnem turiste, ki že razpolagajo z zelenim potrdilom. »Verjamemo, da tudi v prihodnjih mesecih ne bo posebnih težav s pregledovanjem digitalnih potrdil, saj so ljudje informirani in torej vedo, da ga morajo imeti,« pravi Elena Pintar, ki si je na mobilni telefon naložila omenjeno aplikacijo. V baru Dejavù v Raštelu pa so se gostje po opozorilu, da morajo ob vstopu pokazati ustrezno potrdilo, raje usedli pod oboke na ulici; tudi tu bodo izkoristili poletne dni in stregli v glavnem na prostem, ob potrebi pa so pripravljeni preverjati tudi veljavnost potrdil. Upraviteljici bara Valentina Franch in Elizabeth Miklus sicer opozarjata, da aplikacija ne deluje na vseh mobilnih napravah. Drugačnega mnenja pa je Desmond Chache, ki upravlja bar La Chance v Garibaldijevi ulici.