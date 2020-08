Gostje so, a se pritožujejo nad razdaljo

Gostilne na Goriškem so si po večmesečnem popolnem zaprtju, ki je bilo posledica koronavirusa, vendarle opomogle. Marsikdo si dovoli sproščen večer ob dobri hrani, žal pa se gostinci soočajo tudi z gosti, ki neradi spoštujejo zdravstvene predpise in se nad njimi glasno pritožujejo.

V gostilni Primožič na Drevoredu 20. septembra imajo od ponovnega odprtja veliko gostov. »Dela je veliko, zato si ne bomo privoščili počitnic in bomo čim bolj izkoristili prednosti, ki jih ponuja poletni čas,« pojasnjuje Svetlana Primožič, ena izmed sester, ki upravljajo gostilno. Kot gostinci se strogo držijo predpisov v zvezi s koronavirusom, največ težav pa imajo, pravi, pri ohranjanju medosebne razdalje med gosti.

Po štirimesečnem zaprtju so se upravitelji turistične kmetije Dolince v Doberdobu odločili, da bodo letos izjemoma obratovali tudi v poletnih mesecih. Ob notranjih prostorih razpolagajo z velikim dvoriščem, kjer lahko ob upoštevanju predpisov sprejmejo do 60 ljudi. »Nihče se nam še ni pritožil, ker se držimo pravil, nekateri nas ob rezervaciji celo vprašajo, ali je med mizami dovolj razdalje,« so nam povedali v Dolincah.

Spoštovanje medsebojne razdalje povzroča največ preglavic barom in lokalom, ki poslujejo v glavnem v večernih urah; v goriškem mestnem središču so ti izkoristili dovoljenje občinske uprave, da lahko namestijo nekaj mizic na pločnike in parkirna mesta, večkrat pa to ni dovolj. Emanuele Traini, lastnik bara Aenigma v Ulici Nizza, se s tem sooča že od samega začetka in je že večkrat moral ukrepati, saj je njegov lokal postal tarča policijskih organov, ki se v večernih urah večkrat ustavijo pred njim.