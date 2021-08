Grad bodo po obnovi odprli spomladi skupaj z vzpenjačo

Po obnovi notranjosti gradu bodo najbolj razpoznavno goriško turistično znamenitost opremili tudi z multimedijsko ponudbo, po kateri bo ogled zgodovinskega objekta še bolj privlačen. Za multimedijske vsebine bosta poskrbeli podjetji Studio azzurro in HGV Italia, ki imata že vrsto izkušenj, saj sta med drugim opremila muzej o Federicu Felliniju v Riminiju in filmski muzej v Bariju.

Goriški grad je v tem obdobju zaprt za javnost, ker v njem potekajo obnovitvena dela. »To niso dela, s katerimi se na hitro pokrije in popravi kako malenkost, ampak gre za temeljito obnovo, ki obsega tudi preureditev urinega stolpa in popravilo strehe. Ko se bodo zidarska dela zaključila, bomo ponudbo popestrili z multimedijskimi vsebinami za obiskovalce, ki bodo še bolj olepšali obisk gradu,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna in napoveduje, da bodo grad ponovno odprli prihodnjo pomlad skupaj z grajsko vzpenjačo. Gradbena dela so se začela maja in predvidevajo obnovo tistih delov grajskega objekta, ki so najbolj dotrajani. Voda je pronicala v notranjost gradu in poškodovala nekaj poslikav, zaradi dežja tudi odpada omet. Zaradi tega je ena osrednjih nalog izvajalcev popravilo strehe, od grofove dvorane in stopnic do strehe nad ložo. Za večjo varnost obiskovalcev bodo prilagodili stopniščne ročaje, obnovili bodo klančine, na novo bodo uredili tudi stranišča.