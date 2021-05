Grad Dobrovo čaka obnova

Grad Dobrovo v Goriških Brdih bo s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo in Občine Brda do konca prihodnjega leta obnovljen. Vrednost vseh del, ki se bodo izvajala, je okrog 400.000 evrov, od tega bo polovico zagotovila občina, polovico pa ministrstvo. »Z obnovo grajskega poslopja se bo povečala podpora kulture na lokalnem in regionalnem razvoju, izboljšali se bodo prostorski pogoji za kulturo v javnem dogajanju ter povečala se bo privlačnost območja za obiskovalce in turiste,« sporočajo iz Regijske razvojne agencije (RRA) severne Primorske, kjer so pripravili vlogo za razpis ministrstva.

Gre za javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala Republika Slovenija oz. za spomeniško-varstveni projektni razpis. »Glavni namen investicije je izvedba naložbe v sanacijo kulturnega spomenika Grad Dobrovo in s tem ohranjanje kulturne dediščine,« so pojasnili na RRA.

Zunanji plašč objekta bo treba obnoviti tako, da se bodo sanirale nastale poškodbe v skladu s pogoji varstva kulturne dediščine. »Med vzdrževalnimi deli, ki jih je potrebno izvesti, je prekritje strehe, ki ima več mest, na katerih so že vidni znaki puščanja vode. Na strehi pa so vidni zlomljeni korci. Pomanjkanje minimalne toplotne izolacije povzroča težavo s kondenzacijo med sloji na strehi in posledično preperelo hidroizolacijo. Zaradi uporabnosti mansarde je v okviru možnosti potrebno toplotno izolirati streho,« naštevajo na RRA. Tudi zunanje stavbno pohištvo ima precej poškodovanih elementov ter zelo slabo tesnjenje med krili in okvirji, fasada pa je na določenih mestih poškodovana oz. jo napada mah.

V okviru sanacijskih del bodo obstoječo korčno kritino osrednjega dela odstranili in namestili toplotno in hidro izolacijo ter streho ponovno prekrili s korci. Pri tem bodo pazili, da se bo ohranilo leseno grajsko ostrešje. Poškodovana okna bodo zamenjana, nekaj jih bodo obnovili, obnovljena bodo tudi dvojna vhodna vrata v pritličju na zahodni in vzhodni strani. V objektu je predvideno še popravilo uničenega parketa v sobi z najstarejšima freskama.

Najdražji del obnove bo sanacija strehe in sanacija oz. zamenjava stavbnega pohištva. Ministrstvo za kulturo in občina bosta v letošnjem in prihodnjem letu prispevali skupaj skoraj 400.000 evrov. Izvedba del bo potekala predvidoma od julija 2021 do konca oktobra 2022.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.