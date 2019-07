Gradbena dela se bodo zaključila oktobra

»Pričakujemo, da bodo dela zaključena v predvidenem roku, to je v letošnjem oktobru,« je o gradnji Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora povedal Stanislav Rijavec, direktor šempetrske bolnišnice. Dobra novica prihaja tudi z ministrstva za zdravje, kjer so uspeli zagotoviti sredstva evropske kohezijske politike za financiranje druge faze investicije. »Ocenjena vrednost investicije druge faze je približno 1,7 milijona evrov, gre pa za gradbena dela z opremo,« pojasnjuje Rijavec.