V štandreški industrijski coni se obetajo nove naložbe: gradbeni stroji brnijo na štirih lokacijah, sicer za novimi podjetniškimi zamislimi stojijo podjetja Imb-Gar, Miko, Coveme inMetaenergiaproduzione.»Zelo zadovoljni smo, da se podjetja odločajo za nove investicije in da širijo svojo proizvodno zmogljivost, saj to pomeni, da uspešno poslujejo,« poudarja Fabrizio Renato Russo, predsednik industrijskega konzorcija za Julijsko krajino - Coseveg, ki je nastal z združitvijo goriškega in tržiškega industrijskega konzorcija decembra 2020.

Podjetje Imb-Gar ima svojo halo v Ulici San Michele; proizvaja lesene palete in razno drugo lesno embalažo, poleg tega prodaja les, lesne pelete in drva za kurjavo, obenem zagotavlja tudi razne vrtnarske storitve. »Podjetju Imb-Gar je konzorcij prodal zemljišče ob hali v Ulici San Michele, kjer bodo zgradili novo skladišče za povečanje svoje proizvodne zmogljivosti,« pojasnjuje Russo, ki glede gradbenih del ob robu hale podjetja Miko v Ulici Ressel pravi, da gradijo nekaj novih prostorov in hkrati posodabljajo svojo čistilno napravo.

Novo halo gradi tudi podjetje Coveme v Ulici Gregorčič. »Zemljišče so od industrijskega konzorcija odkupili pred leti, zdaj so se odločili za povečanje proizvodne zmogljivosti z izgradnjo nove hale s 2700 kvadratnimi metri površine. Coveme proizvaja poliestrsko folijo, ki jo njeni kupci zatem uporabljajo v raznih sektorjih,« pravi Russo.

Poleg treh podjetij, ki širijo svoje proizvodne zmogljivosti, gradbeni stroji brnijo še na eni lokaciji v Ulici Gregorčič, kjer podjetje Metaenergiaproduzione iz Rima gradi termoelektrarno na zemeljski plin.