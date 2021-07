Gradijo alternativo

Združiti želijo vse goriške sile, ki se prepoznavajo v demokratičnih vrednotah družbene in okoljske pravičnosti, promocije večjezičnosti in večkulturnosti, socialne kooperacije, inovacije, trajnosti, enakosti in transparentnosti, ter zgraditi konkretno alternativo sedanji oblasti, ki bo izraz participacije občank in občanov v političnem, kulturnem in družbenem življenju Gorice in širšega čezmejnega prostora. To je glavni cilj odbora Noi una lista unica - Mi ena lista edina, ki je v soboto predstavil svoj statut in načrte za prihodnje mesece. Kot je povedal Simone Cuva, eden od ustanovnih članov, je skupina nastala že ob koncu lanskega leta, da bi dala glas civilni družbi in poenotila vsa progresistična gibanja, stranke in druge sredine za nastop na prihodnjih županskih volitvah v Gorici.

Odbor Noi una lista unica - Mi ena lista edina ima 15 ustanovnih članov, na raznih srečanjih in po spletu pa so našteli že okrog 350 simpatizerjev. »Manifest« odbora je včeraj predstavila Anna Cecchini. Med točkami, o katerih se želijo soočati z drugimi sorodnimi silami, je možnost določitve skupne županske kandidatke. Politični program, za katerega se bodo zavzemali, bo temeljil na trajnosti, vključevanju, inovaciji in spoštovanju okolja, promovirali pa bodo tudi pristop kandidatov k evropskemu etičnemu kodeksu.