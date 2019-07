Gradijo kolesarsko stezo

V Ronkah so začeli graditi mrežo kolesarskih stez, ki so vezane na projekt novega intermodalnega terminala in za katere imajo na voljo deželni prispevek. Gradbena dela izvaja podjetje Vidoni iz kraja Forgaria, medtem ko je načrt pripravil studio Tre7 Architetettura. Pred nekaj dnevi so se lotili gradnje kolesarske steze, ki bo povezala intermodalni terminal in kolesarsko stezo, speljano ob državni cesti št. 14. Po novi kolesarski stezi se bodo kolesarji s terminala in njegove železniške postaje lahko odpravili na kolesarski stezi Adriatica in Alpa Adria.Prvi sklop del je vreden 380.000 evrov. Kolesarska steza bo speljana tudi ob jezercih pri kraju Dobbia, ki bodo tako veliko lažje dosegljivi s kolesom. Dela se bodo predvidoma zaključila januarja prihodnjega leta. Ob železniški postaji intermodalnega terminala bodo postavili nekaj stojal za kolesa; območje bo opremljena tudi s sistemom za videonadzor.

