Gradijo pločnik in kolesarsko stezo

Na goriških Rojcah že preko dva meseca brnijo gradbeni stroji, tako da so že vidne prve spremembe v prometni ureditvi območja. Gradbena dela so se začela v Ulici Norme Cossetto, ki povezuje ulici San Michele in Carso, kjer so že zožili vozišče in iz betona zgradili pas, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Ob zaključku prvega sklopa del je Ulica Norme Cossetto postala enosmerna; po njej se je mogoče peljati samo iz Ulice San Michele proti Ulici Carso. V Ulici Norme Cossetto zaenkrat še ni talne signalizacije; zarisali jo bodo v prihodnjih mesecih, ko bo tudi bolj jasno, kako bo nov odsek kolesarske poti povezan s kolesarsko stezo v Ulici San Michele in kako bo na novo urejen promet v Ulici Carso, kjer so ravnokar na delu bagri.V prejšnjih dneh so se lotili gradnje novega pločnika na odseku, ki gre od križišča z Ulico Norma Cossetto proti Štandrežu. Načrt sicer predvideva prenovo pločnikov v Ulici Carso od krožišča z Ulico San Michele v Štandrežu do krožišča s Trgom Divisione Julia. Na območju gradbišča velja hitrostna omejitev 30 kilometrov na uro, ki se bo »premikala« skupaj z gradbenimi stroji oz. z nadaljevanjem gradbenih del.