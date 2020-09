Gradnja kanalizacije zahteva še nekaj zapor

V sovodenjski občini se bo v prihodnjih tednih zvrstilo še nekaj sprememb v prometnem režimu, ki so vezane na gradnjo novega kanalizacijskega omrežja. »Na Štradalti, v zgornjem delu, morajo zgraditi novo črpalno postajo; ker bo vkopana pod cestiščem, bomo med izvajanjem gradbenih del, ki se bodo predvidoma začela v začetku oktobra, zaprli za promet odsek Štradalte med križiščema z državno cesto št. 55 in občinsko cesto za Rupo,« napoveduje sovodenjska občinska odbornica za javna dela Alenka Florenin in pojasnjuje, da bodo črpalno postajo zgradili tudi v Dolenjih Gabrjah; graditi jo bodo začeli sredi oktobra. Tudi v tem primeru bodo črpalno postajo vkopali pod cestišče, in sicer pod ostrim ovinkom pred cerkvijo, če se proti Gabrjam peljemo iz Sovodenj. Med gradnjo bo cesta zaprta za promet; zapora bo predvidoma trajala poldrugi mesec. Predvidoma novembra bo na vrsto prišla še zadnja zapora prometa, tokrat na Malnišču, kjer morajo postaviti novo kanalizacijsko cev, s katero bodo območje povezali s kanalizacijskim omrežjem. Cev bodo vkopali pod cesto, ki iz Malnišča vodi v Sovodnje, kjer se bo povezala na črpalno postajo, ki so jo že lani zgradili pred poštnim uradom.Sočasno se sicer že začenja asfaltiranje cest, pod katerimi so že namestili kanalizacijske cevi. Ravnokar so delavci na delu v nekaterih stranskih ulicah v Sovodnjah, nazadnje bo prišla na vrsto tudi Prvomajska ulica, kjer se bo v kratkem začela tudi gradnja novih pločnikov.