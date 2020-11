Gradnja novogoriškega zimskega bazena dobro napreduje

V novogoriškem športnem parku gradijo nov zimski bazen. Dela potekajo po predvidenem terminskem planu kljub obilnejšim padavinam, ki so v času priprave in betoniranja temeljne plošče povzročile izvajalcu, Kolektor Kolingu d.o.o., nekaj težav in zamik pričetka betonaže. Trenutno je v izvajanju vezava jeklene armature betonske konstrukcije sten in stebrov, opažanje in betoniranje, izdelava »grobih« strojnih in elektro instalacij v stenah in stebrih. Po terminskem planu se bodo dela zaključila konec oktobra 2021, sledi tehnični pregled in konec decembra 2021 začetek poskusnega obratovanja, ki bo zaključeno v marcu 2022. Vrednost izvedbenih del za zimski bazen znaša 4.854.779,15 evra z ddv. Iz Celostnih teritorialnih naložb in državnega proračuna je financirano skupaj 3.088.878,82 evra. Na razpisu EKO sklada pa je Mestna občina Nova Gorica pridobila nepovratna sredstva v višini 740.958,88 evra

Župan Klemen Miklavič je ob ogledu gradbišča pohvalil usklajenost vseh akterjev, izvajalca, projektanta, nadzornika in vodja investicije na mestni občini: » Vsi sodelujejo in spremljajo dela od začetka dalje in si pogosto ogledujejo napredovanje gradnje, zato nimamo razloga, da bi dvomili v kvalitetno izvedbo del. Gradbišča investicij mestne občine obiščem zato, ker želim, da mestna občina kot dober gospodar preverja, ali investicija teče, tako kot mora. Z ogledom napredovanja gradnje bazena, ki bo kot kaže, zgrajen v roku, želim tudi sporočiti, da je to pozitivna vest v teh težkih časih epidemije. Ko bomo premagali ta virus, nam bo v mestni občini lepše,« pravi Miklavič.