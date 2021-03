Gradnja termoelektrarne tik pred zdajci

Čez nekaj tednov se bo v štandreški industrijski coni začela gradnja nove termoelektrarne na plin, ki jo načrtuje podjetje Metaenergiaproduzione iz Rima. Na ograji pred zemljiščem v Ulici Ressel, kjer bodo zgradili nov obrat s 148 megavati zmogljivosti, je tabla, na kateri piše, da naj bi se gradbena dela začela 26. junija 2020 , v resnici pa so investitorji – podjetje Metaenergiaproduzione – doslej poskrbeli le za nekaj manjših izkopov. Vladimir Soso, ki bo odgovoren za novo termoelektrarno, je za Primorski dnevnik pojasnil, da je prišlo do vrste zapletov finančne narave in v strukturi same družbe, vrsto težav je povzročila tudi pandemija. Po njegovih besedah želijo pred začetkom obratovanja nove termoelektrarne izpeljati javno srečanje, na katerem bodo krajanom razložili značilnosti novega obrata. »Želimo biti transparentni. Krajanom, ki projekta ne poznajo, se lahko porodijo dvomi in strahovi. Če pa imajo občani na razpolago vse potrebne informacije, razumejo, da je strah odveč,« je prepričan Vladimir Soso. Kljub njegovim zagotovilom so številni domačini vseeno zaskrbljeni. »Skupaj z drugimi industrijskimi obrati – in ne sama – bo tudi nova termoelektrarna prispevala k povečanju stopnje onesnaženosti,« poudarjajo člani skupine EkoŠtandrež in združenja Legambiente.